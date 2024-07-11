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США не дозволяли Україні бити по території Росії ракетами ATACMS, - Білий дім

Вашингтон, Четвер 11 липня 2024 19:29
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США не дозволяли Україні бити по території Росії ракетами ATACMS, - Білий дім Фото: Джейк Салліван, радник Білого дому з нацбезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами ATACMS. Заборона для України продовжує діяти.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter.

За словами Саллівана, США все ще не дозволяли Україні використовувати ATACMS для глибоких ударів по Росії.

"Наша політика не змінилася", - додав він.

Удари по Росії американською зброєю

Нагадаємо, США вже дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території, але тільки в рамках прикордоння.

Кілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація у Вашингтоні проситиме у США дозвіл на удари по російських аеродромах.

При цьому президент України Володимир Зеленський у ході поточного візиту до Вашингтона закликав США скасувати обмеження на удари України по російській авіації.

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