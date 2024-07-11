США не дозволяли Україні бити по території Росії ракетами ATACMS, - Білий дім

Сполучені Штати Америки не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами ATACMS. Заборона для України продовжує діяти.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter .

"Наша політика не змінилася", - додав він.

За словами Саллівана, США все ще не дозволяли Україні використовувати ATACMS для глибоких ударів по Росії.

Удари по Росії американською зброєю

Нагадаємо, США вже дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території, але тільки в рамках прикордоння.

Кілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація у Вашингтоні проситиме у США дозвіл на удари по російських аеродромах.

При цьому президент України Володимир Зеленський у ході поточного візиту до Вашингтона закликав США скасувати обмеження на удари України по російській авіації.

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