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Україна у Вашингтоні працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ, - Кулеба

Вівторок 09 липня 2024 20:49
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Україна у Вашингтоні працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна у Вашингтоні працює над тим, що отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Ми працюватимемо над ще одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від Сполучених Штатів. І про це йтиметься під час контактів з американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами", - сказав Кулеба.

За його словами, мова про дозвіл використовувати далекобійну зброю США по військових аеродромах на території Росії.

"Там потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардувань й ракетних обстрілів України", - зазначив міністр.

Удари по території РФ

Нагадаємо, наприкінці травня у Білому дому дали Україні "зелене світло" на удари по військових об'єктах Росії, але з певними обмеженнями.

США поки що не дозволяють глибокі удари по території РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з часом ЗСУ отримають дозвіл на удари зброєю західних партнерів по бомбардувальниках на російських аеродромах.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що країни Заходу мають дозволити Україні атакувати західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Це може зірвати масштабні наступальні операції агресора.

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