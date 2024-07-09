Україна у Вашингтоні працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ, - Кулеба

Україна у Вашингтоні працює над тим, що отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Ми працюватимемо над ще одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від Сполучених Штатів. І про це йтиметься під час контактів з американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами", - сказав Кулеба.

За його словами, мова про дозвіл використовувати далекобійну зброю США по військових аеродромах на території Росії.

"Там потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардувань й ракетних обстрілів України", - зазначив міністр.