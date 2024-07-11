США не разрешали Украине бить по территории России ракетами ATACMS, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки не меняли своей позиции насчет ударов по территории России ракетами ATACMS. Запрет для Украины продолжает действовать.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter .

"Наша политика не изменилась", - добавил он.

По словам Салливана, США все еще не разрешали Украине использовать ATACMS для глубоких ударов по России.

Удары по России американским оружием

Напомним, США уже разрешили Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории, но только в рамках пограничья.

Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация в Вашингтоне будет просить у США разрешения на удары по российским аэродромам.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе текущего визита в Вашингтон призывал США отменить ограничения на удары Украины по российской авиации.

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