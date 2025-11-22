США дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатома

За даними агентства, що спирається на Мінфін США, у п'ятницю Вашингтон видав загальну ліцензію, що дозволяє окремі фінансові операції, пов'язані з проектом Пакш II. Йдеться про транзакції за участю кількох російських банків, включно з Центробанком РФ, які зазвичай підпадають під санкційні обмеження.

У Reuters зазначають, що ліцензію було схвалено після укладення нової угоди між США та Угорщиною в галузі ядерної енергетики. Її було підписано цього місяця під час зустрічі американського лідера Дональда Трампа та угорського прем'єра Віктора Орбана.

Згідно з документом, Будапешт планує закуповувати американське ядерне паливо, а також технології зберігання відпрацьованого палива в рамках проєкту Пакш II.