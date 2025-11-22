США дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатома

Адміністрація США надала Угорщині виняток із фінансових санкцій проти Росії, що дає змогу продовжити реалізацію проєкту добудови АЕС Пакш II, який здійснює "Росатом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, що спирається на Мінфін США, у п'ятницю Вашингтон видав загальну ліцензію, що дозволяє окремі фінансові операції, пов'язані з проектом Пакш II. Йдеться про транзакції за участю кількох російських банків, включно з Центробанком РФ, які зазвичай підпадають під санкційні обмеження.
У Reuters зазначають, що ліцензію було схвалено після укладення нової угоди між США та Угорщиною в галузі ядерної енергетики. Її було підписано цього місяця під час зустрічі американського лідера Дональда Трампа та угорського прем'єра Віктора Орбана.
Згідно з документом, Будапешт планує закуповувати американське ядерне паливо, а також технології зберігання відпрацьованого палива в рамках проєкту Пакш II.
Нагадаємо, ще у вересні Австрія відсудила право заблокувати фінансування угорської АЕС "Пакш-2", яку будує "Росатом".
АЕС "Пакш" була побудована ще в минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.
Тому Угорщина планує розширити свою АЕС двома реакторами ВВЕР російського виробництва. Наприкінці літа 2022 року Угорщина видала "Росатому" ліцензію на будівництво АЕС "Пакш-2", незважаючи на те що компанія бере участь у захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі.