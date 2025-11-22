RU

Экономика

США дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатома

Фото: Дональд Трамп и Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Администрация США предоставила Венгрии исключение из финансовых санкций против России, что позволяет продолжить реализацию проекта достройки АЭС Пакш II, осуществляемого "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, опирающегося на Минфин США, в пятницу Вашингтон выдал общую лицензию, разрешающую отдельные финансовые операции, связанные с проектом Пакш II. Речь идет о транзакциях с участием нескольких российских банков, включая Центробанк РФ, обычно подпадающих под санкционные ограничения.

В Reuters отмечают, что лицензия была одобрена после заключения нового соглашения между США и Венгрией в области ядерной энергетики. Она была подписана в этом месяце во время встречи американского лидера Дональда Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана.

Согласно документу, Будапешт планирует закупать американское ядерное топливо, а также технологии хранения отработанного топлива в рамках проекта Пакш II.

Напомним, еще в сентябре Австрия отсудила право заблокировать финансирование венгерской АЭС "Пакш-2", которую строит "Росатом".

АЭС "Пакш" была построена еще в прошлом веке по советскому проекту и имеет четыре энергоблока ВВЭР-440 общей мощностью 2000 МВт. Срок эксплуатации энергоблоков заканчивается между 2032 и 2037 годами.

Поэтому Венгрия планирует расширить свою АЭС двумя реакторами ВВЭР российского производства. В конце лета 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Пакш-2", несмотря на то что компания участвует в захвате Запорожской АЭС в Энергодаре.

