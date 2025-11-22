США дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатома

По данным агентства, опирающегося на Минфин США, в пятницу Вашингтон выдал общую лицензию, разрешающую отдельные финансовые операции, связанные с проектом Пакш II. Речь идет о транзакциях с участием нескольких российских банков, включая Центробанк РФ, обычно подпадающих под санкционные ограничения.

В Reuters отмечают, что лицензия была одобрена после заключения нового соглашения между США и Венгрией в области ядерной энергетики. Она была подписана в этом месяце во время встречи американского лидера Дональда Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана.

Согласно документу, Будапешт планирует закупать американское ядерное топливо, а также технологии хранения отработанного топлива в рамках проекта Пакш II.