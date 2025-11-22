США дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатома

Администрация США предоставила Венгрии исключение из финансовых санкций против России, что позволяет продолжить реализацию проекта достройки АЭС Пакш II, осуществляемого "Росатомом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, опирающегося на Минфин США, в пятницу Вашингтон выдал общую лицензию, разрешающую отдельные финансовые операции, связанные с проектом Пакш II. Речь идет о транзакциях с участием нескольких российских банков, включая Центробанк РФ, обычно подпадающих под санкционные ограничения.
В Reuters отмечают, что лицензия была одобрена после заключения нового соглашения между США и Венгрией в области ядерной энергетики. Она была подписана в этом месяце во время встречи американского лидера Дональда Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана.
Согласно документу, Будапешт планирует закупать американское ядерное топливо, а также технологии хранения отработанного топлива в рамках проекта Пакш II.
Напомним, еще в сентябре Австрия отсудила право заблокировать финансирование венгерской АЭС "Пакш-2", которую строит "Росатом".
АЭС "Пакш" была построена еще в прошлом веке по советскому проекту и имеет четыре энергоблока ВВЭР-440 общей мощностью 2000 МВт. Срок эксплуатации энергоблоков заканчивается между 2032 и 2037 годами.
Поэтому Венгрия планирует расширить свою АЭС двумя реакторами ВВЭР российского производства. В конце лета 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Пакш-2", несмотря на то что компания участвует в захвате Запорожской АЭС в Энергодаре.