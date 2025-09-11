Суд ЄС заблокував допомогу Угорщині на АЕС "Пакш-2", яку будує Росія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду ЄС.

Повідомляється, що суд ЄС скасував рішення Суду загальної юрисдикції ЄС і визнав недійсним рішення Єврокомісії, яка має намір надати фінансову допомогу Угорщині для спорудження двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС "Пакш-2".

Блокування європейської допомоги ініціювала Австрія.

Суперечка почалася ще у 2018 році

Ще у 2018 році Відень подав позов проти Єврокомісії, заявивши, що та не забезпечила чесної конкуренції. Австрійська сторона наголошувала, що державна допомога для угорського проєкту атомної станції порушує принцип рівних умов у межах ЄС.

У 2022 році Суд ЄС нижчої інстанції відхилив цей позов, пояснивши, що субсидія у 12,5 млрд євро, попри свій масштаб, не вплинула на конкурентні правила.

Австрія подала апеляцію, і тепер Суд ЄС постановив, що Комісія не могла обмежитися лише перевіркою відповідності субсидії правилам державної допомоги. Вона також мала оцінити, чи законним було пряме присудження контракту на будівництво двох реакторів без відкритого тендеру.

Суд наголосив, що проведення відкритого тендеру могло вплинути як на вартість будівництва, так і на якість об’єкта.

У своєму рішенні Єврокомісія стверджувала, що навіть пряме присудження контракту відповідає нормам закупівель. Однак суд визнав, що це рішення не було належним чином обґрунтоване.