США дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатома

Субота 22 листопада 2025 07:30
США дозволили Угорщині добудувати АЕС за допомогою Росатома Фото: Дональд Трамп і Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Адміністрація США надала Угорщині виняток із фінансових санкцій проти Росії, що дає змогу продовжити реалізацію проєкту добудови АЕС Пакш II, який здійснює "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, що спирається на Мінфін США, у п'ятницю Вашингтон видав загальну ліцензію, що дозволяє окремі фінансові операції, пов'язані з проектом Пакш II. Йдеться про транзакції за участю кількох російських банків, включно з Центробанком РФ, які зазвичай підпадають під санкційні обмеження.

У Reuters зазначають, що ліцензію було схвалено після укладення нової угоди між США та Угорщиною в галузі ядерної енергетики. Її було підписано цього місяця під час зустрічі американського лідера Дональда Трампа та угорського прем'єра Віктора Орбана.

Згідно з документом, Будапешт планує закуповувати американське ядерне паливо, а також технології зберігання відпрацьованого палива в рамках проєкту Пакш II.

Нагадаємо, ще у вересні Австрія відсудила право заблокувати фінансування угорської АЕС "Пакш-2", яку будує "Росатом".

АЕС "Пакш" була побудована ще в минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.

Тому Угорщина планує розширити свою АЕС двома реакторами ВВЕР російського виробництва. Наприкінці літа 2022 року Угорщина видала "Росатому" ліцензію на будівництво АЕС "Пакш-2", незважаючи на те що компанія бере участь у захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі.

