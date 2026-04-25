США дозволили Мадуро оплатити адвокатів активами Венесуели

Деталі рішення та позиція суду

За інформацією видання, адміністрація США внесла зміни до ліцензій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Тепер Мадуро та Сілія Флорес зможуть фінансувати свій захист у суді Нью-Йорка, попри чинні економічні санкції проти венесуельського режиму.

Раніше процес фактично зупинився, оскільки захист називав заборону на використання коштів порушенням права на справедливий суд.

Федеральний суддя Елвін Хеллерштейн також поставив під сумнів позицію Вашингтона, вказавши на вибірковість фінансового ембарго.

Поновлення судового розгляду

Прокурор США округу Манхеттен Джей Клейтон офіційно повідомив суд про розв'язання питання фінансування. Після цього Мадуро та його дружина погодилися відкликати клопотання про закриття справи.

Найближчим часом на Мангеттені розпочнеться нова фаза юридичних суперечок. Спостерігачі очікують, що наявність ресурсів для потужного захисту вплине на тривалість та результати розгляду звинувачень у контрабанді наркотиків.