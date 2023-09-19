США не довіряють словам КНДР та РФ про відсутність договору про поставки зброї, - Білий дім

"Ми бачили коментарі після зустрічі Кім Чен Ына, коментарі Кремля про те, що угода не була оголошена. Ми сприйматимемо це з недовірою і спостерігатимемо", - заявив Кірбі.

За його словами, будь-яка подібна угода буде порушенням резолюцій РБ ООН. Він також запевнив, що США, безумовно, продовжать говорити з країнами-партнерами в ООН про те, як спільними зусиллями притягнути Москву та Пхеньян до відповідальності, якщо вони будуть просуватися у напрямку продажу озброєння.

Співпраця між Росією та Північною Кореєю

Нагадаємо, що 13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ыном та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Також північнокорейський диктатор зустрівся із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 17 вересня. Вони говорили про посилення воєнного співробітництва між країнами. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала у війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.