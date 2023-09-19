США не доверяют словам КНДР и РФ об отсутствии договора о поставках оружия, - Белый дом

"Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ына, комментарии Кремля о том, что соглашение не было объявлено. Мы будем воспринимать это с недоверием и наблюдать", - заявил Кирби.

По его словам, любое подобное соглашение будет нарушением резолюций СБ ООН. Он также заверил, что США, безусловно, продолжат говорить со странами-партнерами в ООН, о том, как совместными усилиями привлечь Москву и Пхеньян к ответственности, если они будут продвигаться направлении продажи вооружения.

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей

Напомним, что 13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России – Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Также северокорейский диктатор встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 17 сентября. Они говорили об усилении военного сотрудничества между странами. Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

Ранее в Южной Корее заявили, что Сеулу давно известно о том, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.