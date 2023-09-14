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Південна Корея знає про використання Росією зброї з КНДР

Південна Корея, Четвер 14 вересня 2023 16:14
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Південна Корея знає про використання Росією зброї з КНДР Фото: Росія воює проти України зброєю КНДР (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Південна Корея давно знала, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми давно підтвердили, що види зброї, надані Північною Кореєю, використовувалися Росією на полі бою в Україні", - сказав чиновник з офісу президента Південної Кореї в Сеулі.

Посадовець зазначив, що справа розвідки, тому він не може детально описати ситуацію.

Чиновник також сказав, що уряд Південної Кореї обговорює індивідуальні та багатосторонні заходи, які він може вжити зі своїми основними союзниками, включаючи США та Японію, оскільки він стежить за зростанням зв’язків між Москвою та Пхеньяном.

Зустріч диктаторів

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Після чого в США заявили, що вони занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю.

Ми також писали, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Ба більше, вони готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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