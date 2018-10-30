В США доверие потребителей находится на наивысшем уровне с 2000 года, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Ранее глава США заявил, что количество заявок на пособие по безработице на самом низком уровне за последние 49 лет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что доверие потребителей находится на наивысшем уровне с 2000 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Отметим, индекс доверия потребителей отражает уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Это опережающий индикатор, который предсказывает траты потребителей, которые являются частью экономической активности. Высокие показатели указывают на потребительский оптимизм.

"Доверие потребителей достигает наивысшего уровня с 2000 года", - отметил глава США.

Напомним, в конце сентября президент США заявил, что количество заявок на пособие по безработице уменьшилось до самого низкого уровня за последние 49 лет.

Как писало РБК-Украина ранее, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году в связи с торговой войной США и Китая. Согласно прогнозу агентства, недавнее введение США тарифов на китайские товары на 200 млрд долларов "окажет существенное влияние на глобальный рост".

Добавим, в докладе КНР о торгово-экономических отношениях с США подчеркивается, что торговые и экономические разногласия между Китаем и Соединенными Штатами Америки создали угрозу системе свободной торговли. В документе указано, что отношения Пекина и Вашингтона имеют большое значение для стабильности и развития мировой экономики.