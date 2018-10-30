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У США довіра споживачів знаходиться на найвищому рівні з 2000 року, - Трамп

Новини » Економіка    30.10.2018 - 17:53
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Раніше глава США заявив, що кількість заявок на допомогу з безробіття на найнижчому рівні за останні 49 років

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що довіра споживачів знаходиться на найвищому рівні з 2000 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

У США довіра споживачів знаходиться на найвищому рівні з 2000 року, - Трамп

Відзначимо, індекс довіри споживачів відображає рівень споживчої довіри в економічній діяльності. Це випереджаючий індикатор, який передбачає витрати споживачів, які є частиною економічної активності. Високі показники вказують на споживчий оптимізм.

"Довіра споживачів досягає найвищого рівня з 2000 року", - зазначив глава США.

Нагадаємо, в кінці вересня президент США заявив, що кількість заявок на допомогу з безробіття зменшилася до найнижчого рівня за останні 49 років.

Як писало РБК-Україна раніше, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз зростання світової економіки в 2019 році у зв'язку з торговельною війною США і Китаю. Згідно з прогнозом агентства, нещодавнє введення США тарифів на китайські товари на 200 млрд доларів "зробить істотний вплив на глобальне зростання".

Додамо, в доповіді КНР про торговельно-економічні відносини з США підкреслюється, що торгові і економічні розбіжності між Китаєм і Сполученими Штатами Америки створили загрозу системі вільної торгівлі. У документі зазначено, що відносини Пекіна і Вашингтона мають велике значення для стабільності і розвитку світової економіки.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипотребителиэкономикаДональд Трамп
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