США придется заплатить: Иран заявил о готовности к переговорам и деэскалации
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи утверждает, что Тегеран готов к деэскалации и переговорам США после прекращения ударов. В то же время он говорит, что Вашингтону придется заплатить за начатую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
"Сейчас никакой связи нет. Но если американцы захотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться. Мы, безусловно, заинтересованы в деэскалации", - сказал Арагчи.
Он также утверждает, что Тегеран якобы не хочет войны, а Штатам придется заплатить за их выбор.
"Это война по собственному выбору Соединенных Штатов, и им придется за это заплатить. Но, что касается нас, мы не хотим войны", - заявил дипломат.
Министр добавил, что Иран в целях "самообороны" атакует американские военные базы на Ближнем Востоке, подчеркнув, что самообороне "нет предела".
"Мы не являемся инициаторами этой агрессии. Это Соединенные Штаты и Израиль начали эту агрессию. Поэтому для нас нет предела самообороне, но как только агрессия прекратится, мы также превратим самооборону", - резюмировал он.
Что произошло
Напомним, в субботу 28 февраля Израиль и США начали совместную атаку по Ирану для устранения угроз безопасности. Атака произошла на фоне очередных провальных переговоров с Тегераном по ядерной сделке, которые состоялись на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп уже публично подтвердил, что Америка начала военную компанию для устранения угроз со стороны действующего режима. Как говорит Трамп, основная цель операции - защита американского народа и союзников.
В ответ Иран запустил ракеты в сторону Израиля, а также нанес удары по военным объектам США как минимум в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.
К слову, израильские СМИ пишут, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, возможно, погиб от сегодняшних ударов США и Израиля. Заявляется, что он отрезан от связи и его судьба неизвестна. При этом в МИД Ирана опровергают такие утверждения.