В США допустили заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшие недели

Наличие между Вашингтоном и Тегераном разногласий по ядерной сделке не сможет помешать заключить договор на условиях, которые были достигнуты в 2015 году. Для этого нужно желание иранских властей.

По его словам, заключить ядерную сделку с Ираном можно в течение нескольких недель. "Насколько это вероятно? Только время покажет, потому что, как я уже сказал, это в конечном итоге вопрос политического решения, которое необходимо принять в Иране", - добавил он.

Чиновник уточнил, что "это не изобретение новой сделки", а возвращение к уже заключенному ранее соглашению. Для возобновления его действия Ирану нужно только проявить политическую волю, а не “просить Вашингтон сделать больше, чем предусмотрено в договоре, в то время как Тегеран стремиться сделать меньше”.

"Мы могли достичь этого в ближайшие недели, и нет никаких гарантий, что это состоится” - сказал он.