В США допустили заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшие недели

Наличие между Вашингтоном и Тегераном разногласий по ядерной сделке не сможет помешать заключить договор на условиях, которые были достигнуты в 2015 году. Для этого нужно желание иранских властей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.
По его словам, заключить ядерную сделку с Ираном можно в течение нескольких недель. "Насколько это вероятно? Только время покажет, потому что, как я уже сказал, это в конечном итоге вопрос политического решения, которое необходимо принять в Иране", - добавил он.
Чиновник уточнил, что "это не изобретение новой сделки", а возвращение к уже заключенному ранее соглашению. Для возобновления его действия Ирану нужно только проявить политическую волю, а не “просить Вашингтон сделать больше, чем предусмотрено в договоре, в то время как Тегеран стремиться сделать меньше”.
"Мы могли достичь этого в ближайшие недели, и нет никаких гарантий, что это состоится” - сказал он.
Напомним, ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана. Исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.
Отметим, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью снять ряд из наиболее жестких санкций против Ирана. Тегеран должен вернуться к ядерной сделке, заявили в Вашингтоне.
Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.