У США допустили укладення ядерної угоди з Іраном в найближчі тижні

Наявність між Вашингтоном і Тегераном розбіжностей щодо ядерної угоди не зможе перешкодити укласти договір на умовах, які були досягнуті в 2015 році. Для цього потрібне бажання іранської влади.

За його словами, укласти ядерну угоду з Іраном можна протягом декількох тижнів. "Наскільки це ймовірно? Тільки час покаже, тому що, як я вже сказав, це в кінцевому підсумку питання політичного рішення, яке необхідно прийняти в Ірані", - додав він.

Чиновник уточнив, що" це не винахід нової угоди", а повернення до вже укладеної раніше угоди. Для відновлення його дії Ірану потрібно тільки проявити політичну волю, а не "просити Вашингтон зробити більше, ніж передбачено в договорі, в той час, як Тегеран прагнути зробити менше".

"Ми могли досягти цього в найближчі тижні, і немає ніяких гарантій, що це відбудеться" - сказав він.