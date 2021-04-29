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США могут снять ряд санкций в отношении Ирана ради ядерной сделки

Новина українською → Вашингтон, Четверг 29 апреля 2021 03:57
США могут снять ряд санкций в отношении Ирана ради ядерной сделки Фото: США может снять ряд санкций с Ирана (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью снять ряд из наиболее жестких санкций против Ирана. Тегеран должен вернуться к ядерной сделке, заявили в Вашингтоне.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских высокопоставленных чиновников.

Собеседники агентства отказались уточнять, какие именно санкции могут быть отменены. При этом они заявили, что речь может идти о мерах, которые связаны с ядерной сделкой, с разработкой ракет, а также с соблюдением прав человека.

27 апреля в Вене возобновились переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в которых принимают участие политдиректоры.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Тегерана, которые противоречат СВПД по иранской ядерной сделке.

До этого президент Ирана Хасан Роухани заявил на очередном заседании правительства, что Иран вернется к исполнению обязательств по ядерной сделке, как только США возобновят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий в полном объеме.

Иран также отказался от ведения как прямых, так и косвенных переговоров с американской стороной до того момента, как США не возобновят свое участие в СВПД.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.

Отметим, Иран с 14 апреля планирует приступить к обогащению урана до уровня 60%. Для создания ядерного оружия используется уран с обогащением около 90%.

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