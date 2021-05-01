Иран заявил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана. Исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что темп переговоров по ядерному соглашению "по понятым причинам немного замедлился", но прогресс при этом был. "Произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются", - сказал Аракчи.