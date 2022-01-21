UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США допустили возможность встречи Байдена и Путина, но решений пока нет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна. Однако решений по саммиту на высшем уровне пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент (Байден - ред.) всегда ценит взаимодействие лидера с лидером. Это может быть или не быть следующим шагом, если это рекомендованный шаг, конечно, президент всегда открыт для взаимодействия", - сказала Псаки, комментируя возможность проведения саммита на высшем уровне.

Псаки добавила, что пока решений о встрече Байдена и Путина нет. По ее словам, на выходных президент обсудит итоги переговоров в Женеве, где встречались госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Байден всегда готов к диалогу с Путиным.

Отметим, президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности принять новый саммит США-Россия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден