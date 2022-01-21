США допустили возможность встречи Байдена и Путина, но решений пока нет

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна. Однако решений по саммиту на высшем уровне пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

"Президент (Байден - ред.) всегда ценит взаимодействие лидера с лидером. Это может быть или не быть следующим шагом, если это рекомендованный шаг, конечно, президент всегда открыт для взаимодействия", - сказала Псаки, комментируя возможность проведения саммита на высшем уровне.

Псаки добавила, что пока решений о встрече Байдена и Путина нет. По ее словам, на выходных президент обсудит итоги переговоров в Женеве, где встречались госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров.