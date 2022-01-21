Швейцария заявила о готовности принять у себя новый саммит США-Россия

Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности принять новый саммит США-Россия. Он также подчеркнул важность международной позиции Женевы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Швейцарии в ООН.

"Швейцария всегда готова провести переговоры двух стран и предложить полезные услуги", - сказал Кассис представителям СМИ. По его словам, такие встречи всегда способствуют поддержанию мира и стабильности. Он также подчеркнул важность позиции Швейцарии на международной арене.