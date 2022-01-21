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Швейцария заявила о готовности принять у себя новый саммит США-Россия

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Женева, Пятница 21 января 2022 18:00
Швейцария заявила о готовности принять у себя новый саммит США-Россия Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности принять новый саммит США-Россия. Он также подчеркнул важность международной позиции Женевы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Швейцарии в ООН.

"Швейцария всегда готова провести переговоры двух стран и предложить полезные услуги", - сказал Кассис представителям СМИ.

По его словам, такие встречи всегда способствуют поддержанию мира и стабильности. Он также подчеркнул важность позиции Швейцарии на международной арене.

Напомним, 21 января в Женеве прошли переговоры между Лавровым и Блинкеном. Встреча продолжалась около 1,5 часа.

Отметим, в июне в Женеве состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры обсудили отношения между странами, Украину и ряд других вопросов.

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