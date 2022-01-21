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США допустили можливість зустрічі Байдена і Путіна, але рішень поки немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна можлива. Однак рішень щодо саміту на вищому рівні поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Президент (Байден - ред.) завжди цінує взаємодію лідера з лідером. Це може бути або не бути наступним кроком, якщо це рекомендований крок, звичайно, президент завжди відкритий для взаємодії", - сказала Псакі, коментуючи можливість проведення саміту на вищому рівні.

Псакі додала, що поки рішень про зустріч Байдена і Путіна немає. За її словами, на вихідних президент обговорить підсумки переговорів у Женеві, де зустрічалися держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив, що Байден завжди готовий до діалогу з Путіним.

Зазначимо, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про готовність прийняти новий саміт США-Росія.

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