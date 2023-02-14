США допустили передачу винищувачів Україні, однак є умови, - FT

За її даними, постачання винищувачів обговорюватимуть 14 лютого на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Газета не уточнила, на чому ґрунтуються припущення неназваних представників американської влади про можливу передачу Україні західних винищувачів у майбутньому.

Видання стверджує, що у Києві розглядають отримання західних бойових літаків як довгострокову мету, тоді як зараз акцент робиться на постачанні боєприпасів.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Польща 30 січня офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.