США допускають зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом, - Axios

Чиновники США в коментарі виданню зазначили, що зустріч в Абу-Дабі стала важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів.

"Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського", - заявив один з американських чиновників.

Офіційний представник припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі пройде більш успішно, це може призвести до зустрічі сторін у Києві або Москві - чого не відбувалося вже багато років.

"Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми думаємо, що до цього залишилося недалеко. Якщо ми продовжимо рухатися нинішнім шляхом, ми доберемося до цього моменту", - додав американський чиновник.