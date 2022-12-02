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США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню, - Держдеп

Фото: Заступниця держсекретаря США Венді Шерман (share.america.gov)
Автор: Олег Васьків

Влада Сполучених Штатів допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню та вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої заступниці державного секретаря США Венді Шерман, зроблену 2 грудня під час семінару в Американському університеті у Вашингтоні.

"Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду", - зазначила дипломат.

Шерман також нагадала слова Сі, який говорив про намір возз'єднати Тайвань з материковим Китаєм мирним шляхом, але водночас чітко дав зрозуміти, що застосує силу, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Тому наші зусилля спрямовані на стримування цього, на те, щоб переконати Китай не рухатися в цьому напрямку, а також на підтримку Тайваню, щоб у нього були засоби для самозахисту", - додала заступниця держсекретаря.

Нагадаємо, у листопаді президент США Джо Байден припустив, що Китай не робитиме спроб вторгнення на Тайвань.

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