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США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня, - Госдеп

Фото: Заместитель госсекретаря США Венди Шерман (share.america.gov)
Автор: Олег Васкив

Власти Соединенных Штатов допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня и принимают меры, чтобы не допустить начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя государственного секретаря США Венди Шерман, сделанное 2 декабря во время семинара в Американском университете в Вашингтоне.

"Война между Китаем и Тайванем потенциально возможна. Такое может произойти, потому что лидер КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над Китаем после последнего партийного съезда", - отметила дипломат.

Шерман также напомнила слова Си, который говорил о намерении воссоединить Тайвань с материковым Китаем мирным путем, но четко дал понять, что применит силу, если этого потребует ситуация.

"Поэтому наши усилия направлены на сдерживание этого, чтобы убедить Китай не двигаться в этом направлении, а также на поддержку Тайваня, чтобы у него были средства для самозащиты", - добавила заместитель госсекретаря.

Напомним, в ноябре президент США Джо Байден предположил, что Китай не предпримет попыток вторжения на Тайвань.

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