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В США допускают передачу Украине истребителей: что известно

Фото: в США допускают передачу Украине истребителей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В США не исключают, что Вашингтон или кто-то из его союзников может в скором времени отправить истребители в Украину. Они могут быть, в частности, американского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, которого цитирует Politico.

"Есть американские (истребители - ред.), есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Поэтому есть целый ряд различных платформ, которые могли бы пойти в Украину", - цитирует издание ответ генерала.

При этом он заявил, что не может разглашать других подробностей и: "это будет что-то не российское... Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что это именно будет".

"Комментарий Брауна имеет в виду, что разговор о фактической отправки военных самолетов ведется, но что это будет и когда это произойдет - неясно", - пишет Politico.

Напомним, также стало известно, что США и союзники изучают возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочных усилий, чтобы потенциально помочь Киеву создать улучшенные Военно-воздушные силы Украины.

Добавим, по данным Воздушных сил, Украина ведет переговоры с западными партнерами о поставках истребителей F-15, F-16 или F-18 на всех уровнях власти.

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