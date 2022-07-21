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В США допускають передачу Україні винищувачів: що відомо

Фото: в США допускають передачу Україні винищувачів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В США не виключають, що Вашингтон чи хтось із його союзників може незабаром відправити винищувачі Україні. Вони можуть бути, зокрема, американського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу ВПС США Чарльза Брауна, якого цитує Politico.

"Є американські (винищувачі - ред.), є Gripen зі Швеції, є Eurofighter або Rafale. Тож є ціла низка різних платформ, які могли б піти в Україну", - цитує видання відповідь генерала.

При цьому він заявив, що не може розголошувати інших подробиць та: "це буде щось не російське... Чого я не можу зробити, так це сказати вам, що це саме буде".

"Коментар Брауна має на увазі, що розмова про фактичне відправлення військових літаків ведеться, але що це буде і коли це станеться - неясно", - пише Politico.

Нагадаємо, також стало відомо, що США та союзники вивчають можливість навчання українських пілотів в рамках довгострокових зусиль, щоб потенційно допомогти Києву створити поліпшені Військово-повітряні сили України.

Додамо, за даними Повітряних сил, Україна веде переговори із західними партнерами про постачання винищувачів F-15, F-16 або F-18 на всіх рівнях влади.

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