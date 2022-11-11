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США допоможуть Україні створити систему ППО "різної дальності"

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Вашингтон, П'ятниця 11 листопада 2022 00:12
США допоможуть Україні створити систему ППО "різної дальності" Фото: США допоможуть Україні створити систему ППО різної дальності (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США мають намір допомогти Україні створити інтегровану систему засобів протиповітряної оборони (ППО) "різної дальності".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

За її словами, американська сторона фіксує успіх деяких систем, які вона постачає Україні.

"Ми, по суті, створюємо – можливо, я використовую тут невдалу аналогію, – мережа систем ППО різної дальності", – зазначила вона.

Заступник прессекретаря додала, що йдеться про системи ППО Hawk і Avenger зі США, систему IRIS-T.

"Всі вони мають різну дальність дії, всі вони роблять різний внесок на поле бою, що робить Збройні сили України (ЗСУ) ефективними", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. The New York Times писало, що українські військові проходили навчання у Німеччині з використання NASAMS.

Також зазначимо, що українські захисники почали проходити навчання із застосування ЗРК Aspide в Іспанії.

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