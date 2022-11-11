США помогут Украине создать систему ПВО "разной дальности"
США намерены помочь Украине создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны (ПВО) "разной дальности".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
По ее словам, американская сторона фиксирует успех некоторых систем, которые она поставляет Украине.
"Мы, по сути, создаем - возможно, я использую здесь неудачную аналогию, - сеть систем ПВО разной дальности", - отметила она.
Заместитель пресс-секретаря добавила, что речь идет о системах ПВО Hawk и Avenger из США, системе IRIS-T.
"Все они имеют различную дальность действия, все они вносят различный вклад на поле боя, что делает Вооруженные силы Украины (ВСУ) эффективными", - подчеркнула она.
Напомним, в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. The New York Times писало, что украинские военные проходили обучение в Германии по использованию NASAMS.
Также отметим, что украинские защитники начали проходить обучение по применению ЗРК Aspide в Испании.
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