США допоможуть шукати системи Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорили поставки систем Patriot в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост українського дипломата в соцмережі X (колишній Twitter).
Кулеба зазначив, що команди президентів України та США працюють на всіх рівнях, щоб якнайшвидше вирішити питання щодо доставки додаткових систем.
"Ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення доставки додаткових систем Patriot в Україну. Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання", – написав міністр.
Крім того, український дипломат привітав рішення Сполучених Штатів щодо застосування американської зброї по території Росії. За словами міністра, цей крок дозволить Україні краще захищатися від ворога.
"Я говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволить Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напрямку", - наголосив дипломат.
Також Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та США зосередилися на підготовці до майбутнього Саміту миру у Швейцарії та Саміту НАТО у Вашингтоні.
Зенітно-ракетний комплекс Patriot відіграє важливу роль у протиповітряній обороні. Ці системи вкрай необхідні Україні, оскільки можуть збивати балістичні ракети якими Росія атакує українську державу.
Проте, небагато країн у світі мають такі системи. Наприклад, Польща отримала лише перший комплекс Patriot, який було замовлено 7 років тому. Через це союзник України не може передати їх нашій державі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина дозволила Україні бити по території Росії не далі 40 км.
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