США помогут искать системы Patriot для Украины

Кулеба отметил, что команды президентов Украины и США работают на всех уровнях, чтобы как можно быстрее решить вопрос поставки дополнительных систем.

"Мы обсудили последние шаги, сделанные для обеспечения доставки дополнительных систем Patriot в Украину. Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса", - написал министр.

Кроме того, украинский дипломат приветствовал решение Соединенных Штатов о применении американского оружия по территории России. По словам министра, этот шаг позволит Украине лучше защищаться от врага.

"Я говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поздравил недавнее решение США, которое позволит Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.

Также Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и США сосредоточились на подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне.