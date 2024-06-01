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США помогут искать системы Patriot для Украины

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили поставки систем Patriot в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинского дипломата в соцсети X (бывший Twitter).

Кулеба отметил, что команды президентов Украины и США работают на всех уровнях, чтобы как можно быстрее решить вопрос поставки дополнительных систем.

"Мы обсудили последние шаги, сделанные для обеспечения доставки дополнительных систем Patriot в Украину. Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса", - написал министр.

Кроме того, украинский дипломат приветствовал решение Соединенных Штатов о применении американского оружия по территории России. По словам министра, этот шаг позволит Украине лучше защищаться от врага.

"Я говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поздравил недавнее решение США, которое позволит Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.

Также Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и США сосредоточились на подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне.

Patriot для Украины

Зенитно-ракетный комплекс Patriot играет важную роль в противовоздушной обороне. Эти системы крайне необходимы Украине, поскольку могут сбивать баллистические ракеты которыми Россия атакует украинское государство.

Однако, немногие страны в мире имеют такие системы. Например, Польша получила только первый комплекс Patriot, который был заказан 7 лет назад. Поэтому союзник Украины не может передать их нашему государству.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Германия разрешила Украине бить по территории России не дальше 40 км.

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