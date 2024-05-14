Чому Польща не може передати Україні Patriot: відповідь Дуди
Наразі Польща отримує тільки перші системи Patriot, замовленої сім років тому. У зв'язку з цим Варшава не може передати ППО Україні.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
"Важко говорити сьогодні про передачу системи Patriot Україні, коли у нас у Польщі ще немає цієї системи, завершеної для потреб нашої власної оборони". - наголосив він.
Він зазначив, що Польща була першою країною, яка направила озброєння в Україну.
Дуда нагадав, що Варшава також передала Україні обладнання значної вартості та весь цей час підтримувала її у військовому відношенні. Ще одним елементом підтримки, зазначив він, є лобіювання союзниками підтримки України.
Patriot для України
У рамках підтримки України у боротьбі з російською агресією Німеччина оголосила про передачу ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot. Крім німецької системи Україна очікує, що США також можуть надати одну установку Patriot. Цю ініціативу активно підтримала Німеччина.
Раніше Україна вже отримала ракети для систем Patriot від Іспанії та інших західних союзників. Передача цих систем є важливим кроком допомоги Україні захистити свій повітряний простір від російських атак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.