Чому Польща не може передати Україні Patriot: відповідь Дуди

Наразі Польща отримує тільки перші системи Patriot, замовленої сім років тому. У зв'язку з цим Варшава не може передати ППО Україні.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Важко говорити сьогодні про передачу системи Patriot Україні, коли у нас у Польщі ще немає цієї системи, завершеної для потреб нашої власної оборони". - наголосив він.

Він зазначив, що Польща була першою країною, яка направила озброєння в Україну.

Дуда нагадав, що Варшава також передала Україні обладнання значної вартості та весь цей час підтримувала її у військовому відношенні. Ще одним елементом підтримки, зазначив він, є лобіювання союзниками підтримки України.