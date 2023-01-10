США допоможуть Японії посилитися морпіхами та тлі загрози з боку Китаю

США створять підрозділ швидкого реагування Корпусу морської піхоти на Окінаві для захисту віддалених островів на південному заході Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"Прибережний полк морської піхоти (MLR) буде створено протягом кількох років у рамках перегрупування Корпусу морської піхоти в префектурі південного острова, на тлі посилення військової діяльності Китаю в Східно-Китайському морі", - пише видання, посилаючись на джерела.

Очікується, що цей план буде розглянуто на зустрічі з безпеки "Два плюс два" за участю міністрів закордонних справ і оборони Японії та США, яка відбудеться у 11 січня Вашингтоні.

"Китай нарощує свою військову активність у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, його кораблі берегової охорони неодноразово заходили в територіальні води Японії навколо островів Сенкаку, групи незаселених острівців, контрольованих Токіо, на які претендує Китай", - звертає увагу видання.

Тож у відповідь на це у Японії висловили сподівання, що новий підрозділ на Окінаві протистоятиме потенційному просуванню китайських військових.

Водночас у ЗМІ також наголошують, що плани зі створення нового підрозділу на Окінаві можуть викликати негативну реакцію місцевих мешканців, адже вже зараз більша частина острова використовується для розміщення військових США.

Як підсумок зазначається, що у своїх трьох ключових оборонних документах, оновлених минулого місяця, уряд Японії пообіцяв посилити підрозділи Сил самооборони на Окінаві для захисту південно-західних віддалених островів, водночас назвавши Китай "найбільшим стратегічним викликом".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про намір Японії збільшити чисельність військ на Окінаві через загрозливу активність Китаю.

Також стало відомо що Японія оприлюднила найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 мільярдів доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.