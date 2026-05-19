США допомогли втекти польському міністру, якого розшукує власна країна - Reuters

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау особисто домігся видачі візи колишньому польському міністру юстиції Збігнєву Зьобрі, якого Варшава переслідує за кримінальними звинуваченнями. Це дозволило політику втекти з Угорщини до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як Зьобро опинився в США

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро перебував в Угорщині під захистом тодішнього прем'єра Віктора Орбана, який надав йому притулок у січні.

Варшава розраховувала повернути політика після того, як Орбан програв вибори проєвропейському кандидату Петеру Мадяру у квітні - той обіцяв екстрадувати Зьобра в перший же день при владі.

Натомість заступник держсекретаря США Крістофер Ландау наказав старшим чиновникам Бюро консульських справ Держдепу терміново організувати видачу візи через посольство в Будапешті. Зьобро отримав документ до інавгурації Мадяра 9 травня.

Чому це скандально

Видача візи іноземному політику, якого переслідує уряд країни-союзника США, є вкрай нетиповою практикою. За даними джерел Reuters, Ландау обґрунтував терміновість тим, що справа стосується "національної безпеки", однак логіку такого формулювання встановити не вдалося.

Польський уряд вже анулював паспорт Зьобра і звернувся до Вашингтона та Будапешта з запитом про правову підставу його виїзду.

Хто такий Збігнєв Зьобро

Зьобру 55 років, він - архітектор судової реформи в Польщі часів правління партії "Право і справедливість" (PiS) у 2015–2023 роках. Євросоюз визнав ці зміни такими, що підривають незалежність судочинства.

Проти нього висунуто 26 звинувачень - переважно у зловживанні коштами Фонду допомоги жертвам злочинів у політичних цілях. Зокрема, на гроші фонду нібито було придбано шпигунське програмне забезпечення Pegasus, яке використовувалося проти опозиції та журналістів.

Сам Зьобро заперечує провину і називає переслідування політично мотивованим.

Вашингтон і польські консерватори

Адміністрація Трампа активно підтримує консерваторів у Європі, вважаючи кримінальні справи проти них проявом "лоуфер" - так у колах MAGA називають використання судової системи проти політичних опонентів.

Зьобро вже з'явився на польському телеканалі TV Republika 10 травня з репортажем зі США. Про участь Трампа чи держсекретаря Рубіо у справі з візою нічого не відомо.

Тим часом Пентагон минулого тижня скасував розгортання 4 000 американських військових у Польщі - ще одна напруженість у відносинах між Варшавою і Вашингтоном.