Байден - Зеленському: світло переможе тьму, ми будемо з вами на кожному етапі шляху

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту Володимиру Зеленському допомагати у війні проти РФ стільки, скільки знадобиться. Він упевнений, що "світло переможе пітьму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена під час спільної прес-конференції двох президентів.

"Я хочу, щоб ви знали, президенте Зеленському, щоб знали всі українці: ми будемо з вами на кожному етапі цього шляху, стільки, скільки знадобиться. Те, чого ви досягли, має значення не лише для України, а й для всього світу". І разом ми досягнемо, щоб полум'я свободи горіло яскраво, і світло переможе пітьму", - сказав Байден.

Також, на думку Байдена, Росія використовує зиму як зброю проти українців.

"Росія спеціально напала на критичну інфраструктуру України для того, щоб позбавити українців під час найхолоднішої, найтемнішої пори року. Росія використовує зиму як зброю, щоб позбавляти людей їжі. Це один із останніх прикладів злочинів, які РФ здійснює проти України. Ми допомагатимемо відновлювати зруйновану інфраструктуру", - пообіцяв голова США.