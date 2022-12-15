Не буде фіналом. Зеленський відповів на пропозиції зупинитися на лінії 23 лютого

Якщо Україна зупиниться на звільненні територій, які були під її контролем ще 23 лютого, то це не буде фіналом війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist .

"Це не було б фіналом, бо ніхто не розуміє, що таке гарантії безпеки. У нас був Будапештський меморандум. Мені сказали: "Не бійтеся, все гаразд, ядерної зброї немає. І це правильний шлях, і весь світ туди йде". Але весь світ не прийшов, як ми бачимо", - наголосив голова держави, коментуючи пропозиції щодо врегулювання на лінії 23 лютого.

Він нагадав, що Україна обміняла свою ядерну зброю на гарантії безпеки, які не спрацювали.

"Чому тільки Україна платить таку високу ціну? Ми вдячні нашим прибічникам, але платимо лише ми", - додав він.