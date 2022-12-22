Байден - Зеленскому: свет победит тьму, мы будем с вами на каждом этапе пути

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена во время совместной пресс-конференции двух президентов.

"Я хочу, чтобы вы знали, президент Зеленский, чтобы знали все украинцы: мы будем с вами на каждом этапе этого пути, столько, сколько понадобится. То, чего вы добились, имеет значение не только для Украины, но и для всего мира. И вместе мы добьемся, чтобы пламя свободы горело ярко, и свет победит тьму", - сказал Байден.

Также по мнению Байдена, Россия использует зиму как оружие против украинцев.

"Россия специально напала на критическую инфраструктуру Украины для того, чтобы лишить украинцев во время самого холодного, самого темного времени года. Россия использует зиму как оружие, чтобы лишать людей еды. Это один из последних примеров преступлений, которые РФ осуществляет против Украины. Мы будем помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру", - пообещал глава США.