США домагаються зустрічі з міністром оборони Китаю, який перебуває під санкціями, - Bloomberg

Новий контакт міністрів оборони США та Китаю видання називає "досить незручним", вказуючи на той факт, що Лі Шанфу у 2018 році керував департаментом підготовки військ та постачання Центральної військової ради Китаю, проти якого Мінфін США ввів санкції. Тоді США ввели санкції проти Лі Шанфу "нібито за допомогу у передачі бойових літаків Су-35 та обладнання ракетних систем С-400 від російського продавця зброї "Рособоронекспорт" до Китаю".

Підполковник Мартін Майнерс, офіційний представник міністерства оборони, заявив, що міністерство не збирається оголошувати про зустрічі. Він додав, що Пентагон "прагне підтримувати відкриті лінії зв'язку з воєначальниками КНР, включаючи міністра національної оборони КНР".

На думку авторів статті, якщо китайський міністр погодиться, то ця зустріч "стане найважливішою особистою зустріччю між двома сторонами" з того часу, як "ймовірний китайський повітряний шар-шпигун пролетів через США в лютому і поставив відносини на новий рівень".

"З того часу Китай відхиляв численні прохання Остіна або генерала Марка Міллі (глава Об'єднаного комітету начальників штабів США, - ред.) поговорити телефоном зі своїми китайськими колегами", - зазначають журналісти.

Можлива зустріч міністрів оборони США та Китаю відбудеться в кулуарах IISS Shangri-La Dialogue, щорічного безпекового форуму в Сінгапурі. Остін познайомився з попередником Лі Вей Фенхе на тому ж заході минулого року.