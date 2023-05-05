США добиваются встречи с министром обороны Китая, находящимся под санкциями, - Bloomberg

Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре. Встреча хотя и будет "достаточно неудобной", но "станет важнейшей личной встречей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Новый контакт министров обороны США и Китая издание называет "довольно неловким", указывая на тот факт, что Ли Шанфу в 2018 году руководил департаментом подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, против которого Минфин США ввел санкции. Тогда США ввели санкции против Ли Шанфу "якобы за помощь в передаче боевых самолетов Су-35 и оборудования ракетных систем С-400 от российского продавца оружия «Рособоронэкспорт» в Китай".
Подполковник Мартин Майнерс, официальный представитель министерства обороны, заявил, что министерство не собирается объявлять о встречах. Он добавил, что Пентагон "стремится поддерживать открытые линии связи с военачальниками КНР, включая министра национальной обороны КНР".
По мнению авторов статьи, если китайский министр согласится, то эта встреча "станет самой важной личной встречей между двумя сторонами" с тех пор, как "предполагаемый китайский воздушный шар-шпион пролетел через США в феврале и поставил отношения на новый уровень".
"С тех пор Китай отклонял многочисленные просьбы Остина или генерала Марка Милли (глава Объединенного комитета начальников штабов США, - ред.) поговорить по телефону со своими китайскими коллегами", - отмечают журналисты.
Предлагаемая встреча министров обороны США и Китая состоится в кулуарах IISS Shangri-La Dialogue, ежегодного форума по безопасности в Сингапуре. Остин познакомился с предшественником Ли Вэй Фэнхэ на том же мероприятии в прошлом году.
Напомним, ранее стало известно, что в начале февраля над территорией США обнаружили китайский воздушный шар. Американские власти решили сбить его, поскольку была угроза сбора секретной информации. Позднее стало известно, что Китай при помощи своего воздушного шара смог собрать информацию с нескольких секретных военных объектов США, несмотря на попытки американцев препятствовать этому.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.