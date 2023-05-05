США добиваются встречи с министром обороны Китая, находящимся под санкциями, - Bloomberg

Новый контакт министров обороны США и Китая издание называет "довольно неловким", указывая на тот факт, что Ли Шанфу в 2018 году руководил департаментом подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, против которого Минфин США ввел санкции. Тогда США ввели санкции против Ли Шанфу "якобы за помощь в передаче боевых самолетов Су-35 и оборудования ракетных систем С-400 от российского продавца оружия «Рособоронэкспорт» в Китай".

Подполковник Мартин Майнерс, официальный представитель министерства обороны, заявил, что министерство не собирается объявлять о встречах. Он добавил, что Пентагон "стремится поддерживать открытые линии связи с военачальниками КНР, включая министра национальной обороны КНР".

По мнению авторов статьи, если китайский министр согласится, то эта встреча "станет самой важной личной встречей между двумя сторонами" с тех пор, как "предполагаемый китайский воздушный шар-шпион пролетел через США в феврале и поставил отношения на новый уровень".

"С тех пор Китай отклонял многочисленные просьбы Остина или генерала Марка Милли (глава Объединенного комитета начальников штабов США, - ред.) поговорить по телефону со своими китайскими коллегами", - отмечают журналисты.

Предлагаемая встреча министров обороны США и Китая состоится в кулуарах IISS Shangri-La Dialogue, ежегодного форума по безопасности в Сингапуре. Остин познакомился с предшественником Ли Вэй Фэнхэ на том же мероприятии в прошлом году.