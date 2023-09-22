США добиваются от Польши разъяснений о поддержке Украины после "зернового" спора, - Bloomberg

США требуют от Польши разъяснений по поводу поддержки Украины после того, как польские официальные лица предположили, что Варшава может прекратить военную помощь Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства на условиях анонимности, заявил, что Польша по-прежнему готова поддерживать Украину, но точная позиция страны пока неясна.

Ранее на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину, обострив спор с восточным соседом, который подрывает жизненно важный союз в борьбе Киева с Россией.

Хотя обе стороны впоследствии призвали к ослаблению напряженности, получивший широкую огласку спор поставил под сомнение единство, определявшее отношения между соседями. Размолвка, начавшаяся из-за поставок украинского зерна, которые стали политической обузой для Польши, рискует поставить под угрозу европейскую солидарность с Украиной в борьбе с российским вторжением.

Тем не менее, американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками пока не привели к разрушению единства коалиции, поддерживающей Украину, - усилия, которые, по его словам, скорее всего, растянутся на несколько лет.

По словам одного из европейских дипломатов, польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег в том, что военная поддержка Украины будет продолжена, пусть и в меньших масштабах. По словам собеседника, потеря поддержки Польши может оказаться губительной для военных действий Украины, так как рискует подорвать единство НАТО.

"Зерновой" спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Украина, со своей стороны, в ответ подала иски во Всемирную торговую организацию.

В то же время как в Киеве, так и в Варшаве выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Больше о конфликте можно почитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.