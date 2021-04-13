США должны разместить в Украине ЗРК Patriot, - Ермак

Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Нопри этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Ранее РБК-Украина писало, что контактам России и США по Договору по открытому небу может помешать ситуация вокруг Украины. В Госдепе заявили, что решение о возвращении в ДВН еще не принято.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия будет продолжаться и при новой власти в Америке.