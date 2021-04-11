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На контакты США и России по открытому небу может повлиять ситуация в Украине, - WP

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 11 апреля 2021 00:19
На контакты США и России по открытому небу может повлиять ситуация в Украине, - WP Фото: Фото: Штаты могут отказаться от продолжения ДОН (airliners.net)
Автор: Артур Родивилов

Контактам России и США по Договору по открытому небу может помешать ситуация вокруг Украины. В Госдепе заявили, что решение по возвращению в ДОН еще не принято.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что отмена решения предыдущей администрации США, которое было связано с выходом из договора, даст возможность обеспечить ценную прозрачность и диалог между Москвой и Вашингтоном.

Источник в американском конгрессе уточнил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin были направлены в Украину, где хранятся на складах, которые расположены далеко от линии соприкосновения. По его словам, это связано с опасениями США по поводу эскалации.

Напомним, в середине февраля Российская Федерация заявила, что готова вернуться к Договору об открытом небе. Но только в том случае, если Штаты сделают то же самое.

Как писало РБК-Украина, в середине января Министерство иностранных дел России сообщило, что РФ выходит из Договора по открытому небу. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.

Так, 22 ноября прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной этому стало невыполнение РФ своих обязательств в рамках этого договора, заявляли в Вашингтоне.

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