RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США має розмістити в Україні ЗРК Patriot, - Єрмак

Автор: Даша Харченко

Глава Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На його думку, це потрібно не тільки для захисту України, а і всього Заходу.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time.

Зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу.<..> Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.

Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників.

Раніше РБК-Україна писало, що контактам Росії та США щодо Договору з відкритого неба може перешкодити ситуація навколо України. У Держдепі заявили, що рішення щодо повернення у ДВН ще не прийнято.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України вважають, що постачання зброї буде продовжуватися і при новій владі в Америці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Андрій ЄрмакЗРК
Читайте також
США закликали Туреччину не залишати російські комплекси С-400
Прогноз погоди