США при Байдене будут продолжать поставку оружия Украине, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина благодарна США за поставку оружия. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия будет продолжаться и при новой власти в Америке.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - отметил он.

Напомним, США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудование к ним. Эти катера предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий.

Кроме того, в конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Ракеты передали в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года.