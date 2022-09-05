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США должны быть готовы к прекращению существования России в ее нынешнем виде, - генерал Ходжес

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Понедельник 05 сентября 2022 03:47
США должны быть готовы к прекращению существования России в ее нынешнем виде, - генерал Ходжес Фото: Американский генерал Бен Ходжес (twitter.com / litdelnato)
Автор: Олег Васкив

Сейчас каждый в мире имеет возможность стать свидетелем конца России в ее нынешнем виде. К этому нужно быть готовыми, именно поэтому военные цели Соединенных Штатов должны включать "деимпериализацию" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Так, генерал прокомментировал слова бывшего американского посла в НАТО Курта Волкера о том, что "империалистические войны" Москвы против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии.

"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы видим начало конца РФ в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому", - отметил Ходжес.

Он добавил, что мир не был готов к распаду СССР, поэтому не стоит повторять ошибок прошлого.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты уже начали бежать из Крыма.

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