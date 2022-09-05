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США мають бути готові до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді, - генерал Ходжес

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Понеділок 05 вересня 2022 03:47
США мають бути готові до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді, - генерал Ходжес Фото: Американський генерал Бен Ходжес (twitter.com / litdelnato)
Автор: Олег Васьків

Нині кожен у світі має можливість стати свідком кінця Росії в її нинішньому вигляді. До цього потрібно бути готовими, саме тому військові цілі Сполучених Штатів повинні включати "деімперіалізацію" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter колишнього командувача військами США в Європі Бена Ходжеса.

Так, генерал прокоментував слова колишнього американського посла у НАТО Курта Волкера про те, що "імперіалістичні війни" Москви проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії.

"Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця РФ у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього", - зазначив Ходжес.

Він додав, що світ не був готовий до розпаду СРСР, тому не варто повторювати помилок минулого.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вже почали втікати з Криму.

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Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
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