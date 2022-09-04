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Оккупанты уже начали бежать из Крыма, это правильный выбор, - Зеленский

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Воскресенье 04 сентября 2022 23:35
Оккупанты уже начали бежать из Крыма, это правильный выбор, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Сине-желтый флаг и свободная жизнь вскоре вернутся в Крым. Украинские воины освободят от оккупантов каждый метр нашей земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Вооруженные силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги именно для этого (освобождения Крыма - ред.). Эти шаги можно услышать. И все видят - оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них всех", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из самих лучших и комфортных мест в Европе.

Президент также напомнил, что 4 сентября - годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.

"Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, - это защитой своего народа и своей страны - Украины", - добавил политик.

Напомним, за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы. Оккупанты объясняют их работой систем ПВО.

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