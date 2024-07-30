США докладають зусиль, щоб запобігти війні між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters

Вашингтон докладає всіх зусиль, щоб запобігти повномасштабній війні між Ізраїлем і підтримуваним Іраном ліванським рухом "Хезболла".
Передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, США очолюють дипломатичну операцію, щоб утримати Ізраїль від завдання удару по столиці Лівану Бейруту або основним об'єктам цивільної інфраструктури у відповідь на смертоносний ракетний обстріл Голанських висот 27 липня "Хезболлою", в результаті якого загинули 12 молодих людей.
Мета дипломатії полягала у стримуванні реакції Ізраїлю, закликавши його не завдавати ударів по густонаселеному Бейруту чи південним передмістям міста, які є центром "Хезболли". Також США працюють над тим, щоб не було завдано ударів по таких ключових об'єктах інфраструктури, як аеропорти та мости. Про це на умовах анонімності розповіли 5 осіб, серед яких ліванські та іранські офіційні особи, а також дипломати із країн Близького Сходу та Європи.
Ізраїльські чиновники заявили, що їхня країна хоче нашкодити "Хезболлі", але не втягувати регіон у повномасштабну війну. Два близькосхідні та європейські дипломати заявили, що Ізраїль не взяв на себе жодних зобов'язань уникати ударів по Бейруту, його передмістях чи цивільній інфраструктурі.
Увечері 27 липня Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону в районі Мадждал-Шамса на Голанських висотах. Унаслідок атаки загинули 12 осіб, серед яких були діти. Ще понад 30 осіб дістали поранення.
Пізніше в МЗС Ізраїлю заявили, що ця атака "Хезболли" перейшла всі червоні лінії. У той же час, "Хезболла" свою відповідальність за удар по стадіону спростовувала.
Раніше РБК-Україна писало, що в США занепокоєні з приводу того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем і "Хезболлою".
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