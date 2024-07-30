США прилагают усилия, чтобы предотвратить войну между Израилем и "Хезболлой", - Reuters

Как сообщается, США возглавляют дипломатическую операцию, чтобы удержать Израиль от нанесения удара по столице Ливана Бейруту или же основным объектам гражданской инфраструктуры в ответ на смертоносный ракетный обстрел Голанских высот 27 июля "Хезболлой", в результате которого погибли 12 молодых людей.

Цель дипломатии заключалась в сдерживании реакции Израиля, призвав его не наносить удары по густонаселенному Бейруту или южным пригородам города, которые являются центром "Хезболлы". Также США работают над тем, чтобы не были нанесены удары по таким ключевым объектам инфраструктуры, как аэропорты и мосты. Об этом на условиях анонимности рассказали 5 человек, среди которых ливанские и иранские официальные лица, а также дипломаты из стран Ближнего Востока и Европы.

Израильские чиновники заявили , что их страна хочет навредить "Хезболле", но не втягивать регион в полномасштабную войну. Два ближневосточных и европейских дипломата заявили, что Израиль не взял на себя никаких обязательств избегать ударов по Бейруту, его пригородам или гражданской инфраструктуре.