США докладають зусиль, щоб запобігти війні між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters

Як повідомляється, США очолюють дипломатичну операцію, щоб утримати Ізраїль від завдання удару по столиці Лівану Бейруту або основним об'єктам цивільної інфраструктури у відповідь на смертоносний ракетний обстріл Голанських висот 27 липня "Хезболлою", в результаті якого загинули 12 молодих людей.

Мета дипломатії полягала у стримуванні реакції Ізраїлю, закликавши його не завдавати ударів по густонаселеному Бейруту чи південним передмістям міста, які є центром "Хезболли". Також США працюють над тим, щоб не було завдано ударів по таких ключових об'єктах інфраструктури, як аеропорти та мости. Про це на умовах анонімності розповіли 5 осіб, серед яких ліванські та іранські офіційні особи, а також дипломати із країн Близького Сходу та Європи.

Ізраїльські чиновники заявили, що їхня країна хоче нашкодити "Хезболлі", але не втягувати регіон у повномасштабну війну. Два близькосхідні та європейські дипломати заявили, що Ізраїль не взяв на себе жодних зобов'язань уникати ударів по Бейруту, його передмістях чи цивільній інфраструктурі.